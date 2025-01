Feira e Mostra de São Brás regressa em Fevereiro a Ferreira do Zêzere

A 24ª Feira e Mostra de São Brás e a 14ª Mostra da Tigelada, organizada pela Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, em colaboração com o município e associações locais, vai decorrer no dia 9 de Fevereiro de 2025. O evento, segundo a junta de freguesia, vai proporcionar a todos os visitantes uma viagem ao passado, nas decorações dos stands, nos trajes e tradições e pelos petiscos e doçaria que os vão fazer recuar no tempo.

A Tigelada de Ferreira do Zêzere estará mais uma vez em destaque com a degustação e venda de centenas de tigeladas ao longo do dia. Em redor da praça, no centro da vila, estarão presentes os artesãos e vendedores de antiguidades, tão apreciados pelos visitantes. A partir das 12h00 e a nível musical e etnográfico, o evento terá a presença do Grupo de Concertinas da Associação Cultural Desportiva e Recreativa do Chão da Serra, do Grupo CHIBATAS - Grupo de Percussão Tradicional de Castelo Branco, do Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias, Rancho do Bêco de Santo Aleixo e Rancho da Alegria do Alqueidão de Santo Amaro. A turma de desporto da Escola Pedro Ferreiro também estará presente com a recriação de jogos tradicionais.

Devido ao sucesso dos anos anteriores estará novamente presente um Carrossel à moda antiga para utilização gratuita das crianças. O São Brás adquirido e benzido no ano passado também estará em destaque no certame em sua honra. A junta de freguesia convida a população a marcar presença neste evento e a trajar-se à moda antiga (como os ranchos folclóricos).