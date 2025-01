Tagusvalley em Abrantes vai apresentar mais dois projectos

Ao longo dos últimos anos, o TAGUSVALLEY tem participado em vários projectos com impacto social. No âmbito dos seus 20 anos, organiza o evento Portugal Inovação Social: Médio Tejo, que se realiza no dia 20 de janeiro.

As duas décadas de trabalho do Tagusvalley, em Abrantes, têm sido assinaladas com várias iniciativas. No dia 20 de Janeiro, realiza-se o evento Portugal Inovação Social: Médio Tejo, que tem como objectivo assinalar o arranque dos projectos Geração Circular

e iMAGINE. Os dois projectos surgem da identificação de um problema social: o desemprego jovem. O Tagusvalley identificou este como um principal problema social a abordar, refere a instituição em comunicado, depois de em Outubro do ano passado ter sido aprovado

o projecto Geração Circular, por parte da Portugal Inovação Social, que tem por público-alvo os desempregados de 18 a 25 anos, residentes no Médio Tejo, com, no mínimo, o 12º ano de escolaridade completo e que possui como investidor social a Comunidade Intermunicipal

do Médio Tejo.

O projecto visa criar um programa destinado a proporcionar novas ferramentas aos jovens em temas emergentes, como economia circular e inteligência artificial, enquanto fortalece suas competências pessoais. A iniciativa tem como propósito preparar os jovens

para a iminente transição no mercado de trabalho dos próximos anos e, consequentemente, aumentar a sua confiança e reduzir o índice de desemprego jovem na região do Médio Tejo, lê-se em nota de imprensa.

O iMAGINE é um programa de impacto social para jovens adultos criado pela DiVERGE que visa melhorar as competências para a empregabilidade dos jovens e promover a sua inclusão social. Começa com um programa de formação intensivo que os introduz a vários temas

relacionadas com a comunicação, o marketing e o empreendedorismo, entre outros, a fim de desenvolverem competências e aumentarem a sua autoconsciência. É o início de uma parceria a longo prazo, uma vez que cada participante tem depois a oportunidade de contar

a sua história ao mundo, criando os seus próprios sneakers, lançando um micro-negócio com a DiVERGE para praticar as novas competências adquiridas, obtendo os lucros resultantes das vendas.