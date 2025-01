Grupo Vila Galé interessado em investir em Santarém

Administradores do Grupo Vila Galé foram recebidos na Câmara de Santarém a convite do presidente da autarquia, João Leite.

O Grupo Vila Galé, que gere a cadeira de hotéis com o mesmo nome, está interessado em investir em Santarém, anunciou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), nas suas redes sociais. O presidente e fundador do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, e o CEO Gonçalo Rebelo de Almeida foram recebidos no início desta semana na Câmara de Santarém a convite do presidente do município.

“Depois de apresentar os positivos indicadores de Santarém a nível turístico, com destaque para o aumento do número de dormidas, situação que nos coloca acima dos indicadores da NUT Alentejo, fomos mostrar algumas instalações na Escola Prática de Cavalaria, nossa propriedade, e no Presídio Militar, propriedade da ESTAMO”, publicou João Leite, revelando que “a reunião foi muito produtiva” e surgiu na sequência de outras reuniões, ao longo das últimas semanas, com outros grupos. “Vamos ter boas notícias, em breve. O Grupo Vila Galé está interessado em investir em Santarém”, escreveu.

O autarca refere que “trazer um grande grupo hoteleiro com impacto internacional terá um impacto muito positivo para a economia local, será extraordinário e ganhamos reforçada capacidade para captar mais eventos de dimensão acrescida, sejam eles de carácter lúdico, desportivo ou comercial”, lembrando que já estão novos hotéis em construção.