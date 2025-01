Aprovado o Plano de Sustentabilidade da Adega do Cartaxo

O plano de sustentabilidade da Adega do Cartaxo foi reconhecido e certificado pelo Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade do Sector Vitivinícola, criado pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) e promovido pela ViniPortugal. O reconhecimento permite que, a partir de agora, a Adega do Cartaxo possa envergar o selo de Sustainable Winegrowing Portugal.

Numa nota de imprensa é recordado o percurso feito até ser alcançado o objectivo. “De forma estratégica e concertada, o plano de sustentabilidade da Adega do Cartaxo conta já com mais de duas décadas, tendo-se iniciado com o primeiro grande projecto de investimentos, em 2004, como a construção de uma ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais). Entre as práticas mais recentes, destaca-se a aquisição de iluminação LED, presente em toda a adega, assim como equipamentos modernos com variadores de velocidade de gestão electrónica; monotorização do consumo de água; bombas de calor e painéis para a produção de águas quentes para a higienização de linhas de engarrafamento; e painéis fotovoltaicos para autoconsumo.”

A Adega do Cartaxo, que celebrou 70 anos em 2024, é um produtor cooperativo, contando com 168 associados - fornecedores de uvas, dos quais 13% são responsáveis por 65% da produção. Pedro Gil, director de enologia e produção da Adega do Cartaxo, diz que a sustentabilidade tem de ser encarada como um processo contínuo e que já está previsto o desenvolvimento de soluções e melhorias para os próximos três anos.