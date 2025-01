O Centro Terapêutico Equilíbrios disponibiliza um serviço de “Empoderamento Social”

O Centro Terapêutico Equilíbrios que passou a disponibilizar uma rede de partilha para promoção do Empoderamento Social, “através de um projecto social autónomo que visa proporcionar a integração, a interacção e entreajuda social, funcionando como um suporte em momentos de necessidade”, anuncia o centro.

Segundo a informação, o grupo vai funcionar através de uma em rede de apoio interactivo em que uma pessoa se compromete a dar apoio social a outra e terá também alguém a dar-lhe o apoio que possa precisar.

“Vai funcionar em cadeia. Ou seja, é ter perto de si pessoas que compartilham da sua vida e a quem pode recorrer para pedir ajuda, apoio e encorajamento”, sublinham os responsáveis.

O apoio prestado pode-se basear apenas numa simples chamada telefónica ou algo mais complexo que será encaminhado caso a caso para o Centro Terapêutico Equilíbrios de forma a poder ser dada a ajuda mais adequada atendendo às necessidades específicas identificadas.

Para fazer parte do grupo de “Empoderamento Social”, basta fazer a inscrição em https://www.equilibriosocialsaude.pt/consultoria-social/empoderamentosocial.

Após validação da mesma e tendo em conta as competências específicas de cada pessoa, ela recebe os dados de quem será a pessoa (seleccionada aleatoriamente) cujo apoio social fica à sua responsabilidade e uma pulseira que representa o compromisso que vai assumir com essa mesma pessoa e com o grupo”, expiram.

Localizado em Coruche, o Centro Terapêutico Equilíbrios é gerido por Luísa Claro com formação académica em Ciências Sociais e presta serviços de Consultoria Social presenciais e online.