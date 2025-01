Asfertglobal anuncia crescimento exponencial de vendas

A Asfertglobal, multinacional portuguesa especializada no fabrico de soluções de Biofertilização e Biocontrolo, encerrou o ano de 2024 com um crescimento de 20% no volume de negócios. Segundo a empresa, o crescimento deveu-se à expansão em mercados estratégicos como os Estados Unidos, com um aumento de 70% e a América Latina onde o crescimento alcançou os 43%.

Além do sucesso nesses novos mercados, a empresa reforçou a sua presença em mercados já consolidados, como Espanha e África do Sul, com crescimentos de 50% e 45%, respectivamente.

Em 2024, a Asfertglobal realizou um investimento significativo em Investigação e Desenvolvimento (I&D), tendo disponibilizado aos agricultores mais dois novos produtos que potenciam a saúde das plantas e a produtividade das culturas. O Kiplant Solevure – Prebiótico do solo que regula o microbioma nativo e fornece carbono essencial para microrganismos benéficos - e o Kiplant Endofit – Inoculante microbiano com acção endofítica que coloniza a superfície das plantas, promovendo uma competição natural desfavorável ao desenvolvimento de microrganismos patogénicos.