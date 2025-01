Investimento no abastecimento de água para Golegã, Azinhaga e Pombalinho

A Câmara Municipal da Golegã vai realizar um investimento de cerca de 1,3 milhões de euros para reforço do abastecimento de água nas três freguesias do concelho. Vão ser realizadas intervenções para reforço do depósito de água localizado na Brôa, em Azinhaga, bem como as obras de ligação ao novo furo que foi instalado pela câmara municipal em 2024, no valor de 92.445,25 euros, localizado na estrada real. A intervenção vai permitir o reforço da capacidade de abastecimento de água na freguesia da Azinhaga, na freguesia do Pombalinho, bem como no Casal Centeio e em Mato de Miranda, refere a autarquia em comunicado.

Segundo o município, será ainda construído um depósito de reserva na freguesia da Golegã, com capacidade para 500 m3, sendo que todos os investimentos serão realizados ao abrigo do Portugal 2030. “A Câmara Municipal da Golegã considera que estes investimentos são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas, numa área em que não são realizados investimentos relevantes há cerca de 30 anos, tendo sido definida como uma das prioridades do actual executivo para este mandato”, lê-se na nota informativa.