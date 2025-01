Acelerar 2030 é um projecto promovido pela ACISO

Sessão do projecto “Acelerar 2030”para empresários do concelho de Alcanena realizou-se a 16 de Janeiro.

O auditório da Câmara Municipal de Alcanena recebeu, no dia 16 de Janeiro, uma sessão do projecto “Acelerar 2030”, promovido pela Aceleradora do Comércio Digital do Médio Tejo ACISO – Associação Empresarial Ourém Fátima. O evento contou com a presença de Fernanda Ferreira Dias, directora-Geral da DGAE (Direção-Geral das Actividades Económicas), que destacou a importância da digitalização para o crescimento e competitividade do comércio e dos serviços na região.

O vereador Nuno Silva sublinhou o papel essencial de iniciativas como esta para a modernização e desenvolvimento do município. Os representantes da ACISO, entidade promotora do projecto, reforçaram o compromisso de apoiar os empresários do Médio Tejo nesta jornada de transformação digital.

Os empresários presentes na sessão mostraram grande interesse em integrar o projecto, reconhecendo-o como uma oportunidade única para transformar os seus negócios e acompanhar as exigências de um mercado cada vez mais digital.

O Projecto Acelerar 2030 tem como objetivos capacitar empresas na transição digital; realizar diagnósticos personalizados de maturidade digital; apresentar planos de acção e disponibilizar vouchers de financiamento.