Eco-Mostra reuniu em Torres Novas empresas de produtos e actividades sustentáveis

O município de Torres Novas acolheu o Seminário Eco-Escolas 2025 onde, entre outras actividades, decorreu a exposição Eco-Mostra. A exposição teve uma adesão positiva do público, tendo estado representadas cerca de quatro dezenas de entidades locais ou parceiras do Programa Eco-Escolas, assim como várias Organizações não Governamentais de Ambiente. A exposição decorreu no quartel dos Bombeiros Voluntários de Torres Novas, entre 17 a 19 de Janeiro. Ao longo dos três dias os participantes puderam observar e comprar produtos ecológicos ou aderir a actividades promovidas pelas entidades. Nas várias bancas pôde ver-se artigos como meias recicladas com desperdícios têxteis, livros educacionais sobre a sustentabilidade e o meio ambiente, bio produtos saudáveis, artefactos, e muitos outros.

Vanessa Ferreira foi uma das vendedoras que teve mais adesão do público. Foi obrigada a reabastecer a sua banca logo na primeira tarde do evento, contou a O MIRANTE. A porta-voz do Museu Industrial e Artesanal do Textil, em Mira Daire, tinha em exposição vários utensílios de vestuário feitos de lã ou à base de reciclados, como mantas, cachecóis e meias, sendo este o seu primeiro ano a participar no evento.

Para além dos artigos à venda, também foram promovidas diversas actividades pedagógicas sobre a natureza e o meio ambiente, sendo muitas destas realizadas também nas escolas pelas entidades e organizações. Pedro Ferreira, da empresa Jardim de Areias, de Matosinhos, foi um dos vendedores presentes. Para além de produtos reciclados, tinha em exposição um conjunto de actividades gratuitas como ateliês de pintura ou música. Foi o seu terceiro ano consecutivo no programa Eco-Escolas, o que fez com que já reconhecesse “algumas caras familiares” e “criado amizade” com algumas professoras e agentes dos municípios, o que torna a participação no evento uma mais-valia a todos os níveis, referiu ao nosso jornal.

João Miguel, em representação da FSC Portugal, também já participa nos eventos da ABBAE há vários anos, devido à parceria entre ambas as entidades. João Miguel afirma que “tal como em outros anos” observou uma boa adesão do público, sendo os produtos promovidos pela FSC várias actividades educacionais e formativas relacionadas com a gestão florestal e o consumo sustentável. As actividades são gratuitas e direcionadas para os professores que depois podem também “aplicar o que aprenderam nas suas escolas”, afirma o representante da FSC Portugal.

Para além de artigos, algumas entidades promoveram também workshops e exposições, como é o caso do “Fluviário vai à Escola”, que tinha patente uma exposição de um grande aquário, com diferentes peixes, em que “os alunos podem tocar, ver de perto e perceber todas as diferenças dos animais”, afirmou Alexandre Tomás, representante da entidade.

A Eco-Mostra faz parte de um conjunto de iniciativas do programa Eco-Escolas, que este ano esteve presente em Torres Novas, sendo o município ribatejano reconhecido pela Fundação Habai como um município amigo do ambiente e dos municípios que mais faz em prol do ambiente.