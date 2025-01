III Encontro de Turismo de Coruche destaca sinergias para o desenvolvimento do sector

O III Encontro de Turismo de Coruche realizado, dia 28 de Janeiro, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, reuniu agentes do sector, empresários, académicos e responsáveis municipais para debater desafios e oportunidades do turismo na região, destacando a importância da cooperação e da inovação para o crescimento sustentável do sector.

A sessão de abertura foi presidida por Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche, que sublinhou a necessidade de trabalhar em rede para atrair mais visitantes e dinamizar a economia local. Entre os oradores, José Santos, presidente da Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo, abordou as tendências turísticas regionais, enquanto António Marto, presidente da direcção da Associação Fórum Turismo, destacou os desafios da empregabilidade na área.

Durante o encontro, Carlos Palmeiro, do técnico superior do Serviço de Turismo de Coruche, apresentou um balanço dos avanços registados em 2024 e as perspectivas para 2025, reforçando a necessidade de maior coordenação entre os agentes turísticos. Diana Furtado, da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, falou sobre ferramentas de marketing digital aplicadas ao turismo, e o Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento Económico expôs oportunidades de financiamento para projectos locais.

Um dos momentos do evento foi a apresentação do caso de sucesso “SóRio - Parque Aventura em Valada (Cartaxo)”, por António Ribeiro e Cátia Teixeira, que partilharam a experiência de aliar turismo de aventura e sustentabilidade.

O encontro encerrou com a apresentação da agenda de eventos municipais para 2025, feita pela vereadora Susana Cruz, que destacou a aposta de Coruche na valorização do património natural e cultural, reforçando a marca “Capital Mundial da Cortiça”.