Quantidade de material reciclado nas escolas de VFX já superou as 492 toneladas

492,4 toneladas de resíduos, o equivalente ao peso de 400 automóveis de gama média, é quanto os programas de reciclagem nas escolas do concelho de Vila Franca de Xira já recolheram desde que foram criados, há década e meia. A novidade foi deixada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, a 16 de Janeiro durante a visita a duas escolas de Alhandra e Vila Franca de Xira a propósito do arranque de mais um ano de iniciativas. Os autarcas visitaram a Escola Básica de A-dos-Loucos (Alhandra) e a Escola Básica Dr. Sousa Martins (VFX), onde Fernando Paulo Ferreira destacou a quantidade de resíduos já recolhidos no âmbito dos projectos “Brigada do Amarelo” e “Qual é o seu papel?”. Desde o arranque da “Brigada do Amarelo”, em 2009/2010, foram recolhidas 351,5 toneladas de embalagens recicláveis, enquanto as seis edições anteriores do projecto “Qual é o seu papel?” resultaram na recolha de 140,9 toneladas de papel e cartão.

O autarca sublinhou a importância das crianças e jovens transmitirem a mensagem de reciclagem às suas famílias, ampliando o impacto ambiental positivo no concelho. Neste ano lectivo, segundo a Câmara de VFX, a “Brigada do Amarelo” conta com 20 escolas inscritas, pedindo aos alunos e professores que separem o plástico, metal e pacotes de bebidas para reciclagem. Já o projecto “Qual é o seu papel?”, iniciado em 2018/2019, envolve este ano 15 escolas e promove a recolha selectiva de papel, como jornais, revistas, livros e papel de escrita.