Festival do Arroz Carolino já prepara nova edição com inscrições abertas a expositores que queiram participar no certame.

Samora Correia acolhe 7.ª edição do Festival do Arroz Carolino em Maio

As inscrições para a 7.ª edição do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas decorrem entre 22 de Janeiro e 23 de Fevereiro. Artesãos, produtores, operadores alimentares e responsáveis por food trucks são convidados a participar no evento, que este ano terá lugar em Samora Correia nos dias 16, 17 e 18 de Maio.

O festival, promovido pela Câmara de Benavente, visa celebrar a riqueza do arroz carolino, produto emblemático das lezírias ribatejanas, aliando gastronomia, artesanato e animação cultural. A organização destaca ainda a presença de uma área infantil, que torna o evento uma opção atractiva para famílias.