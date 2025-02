Líder da Associação Comercial de Santarém demite-se devido a divergências internas

Falta de alinhamento interno, falta de união na equipa, não concretização de objectivos estratégicos e defesa do bom nome. Estas foram as razões apontadas por David Dias para se demitir de presidente da direcção da Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES) de Santarém, na passada semana.

Numa carta aberta dirigida aos associados, David Dias, que foi eleito presidente em 2022, refere que “a dessincronia entre as directrizes definidas pela presidência e a execução por parte da equipa interna comprometeu a eficiência das acções da associação”, acrescentando que “este ambiente resultou na demissão de dois valiosos recursos humanos, que não se reviam neste contexto, enfraquecendo a coesão necessária para o cumprimento dos objectivos”.

David Dias assume que “diversas actividades e projectos não atingiram os resultados esperados, o que representa uma quebra no compromisso assumido com os associados” e adianta que, nos últimos meses, vinha sentindo que o seu trabalho e as actividades realizadas foram colocados em causa, “o que considero incompatível com a confiança e o respeito mútuo que devem existir na liderança associativa”.

Revelando que se encontra em reflexão sobre uma possível recandidatura ao cargo no futuro, David Dias reafirma o “compromisso com o progresso do tecido empresarial da nossa região” e expressa a sua disponibilidade para colaborar, sempre que necessário, no fortalecimento da ACES e dos seus associados.

Num balanço da sua acção, considera que “a gestão foi marcada por momentos intensos e desafiadores, mas também por conquistas significativas”, recordando que durante os tempos da pandemia de Covid-19 foram desenvolvidas iniciativas de apoio aos associados, como a promoção de campanhas que incentivavam o consumo no comércio local e o suporte na transição digital de muitas empresas.

“Além disso, implementámos projectos financiados de elevado impacto, como Acção-Formação Dinamizar e Formação PME, o Bairro Comercial Digital e as Aceleradoras do Comércio Digital, que impulsionaram a modernização e a competitividade dos negócios associados”, sublinha na carta aberta destacando também “uma relação próxima com o município de Santarém, consolidando uma parceria estratégica para o desenvolvimento de acções que valorizassem o comércio local e fortalecessem a economia da região”.

David Dias afirma que, enquanto presidente da ACES, procurou “ir além das funções normais da liderança associativa”, recorrendo à sua “experiência em gestão, marketing e comunicação para modernizar processos, atrair novos associados e aumentar a visibilidade da ACES junto da comunidade empresarial”. O presidente demissionário acredita que essas acções trouxeram inovação e progresso, colocando a associação numa posição mais forte para enfrentar os desafios futuros.