Empresários de todo o país em Santarém na 1.ª Convenção BNI Equipas

A Casa do Campino, em Santarém, foi palco, nos dias 24 e 25 de Janeiro, da primeira edição da Convenção Empresarial do BNI Equipa. O evento reuniu empresários de várias zonas do país, desde Aveiro ao Alentejo, bem como instituições, marcas e IPSS convidadas, contando com palestras, networking e uma feira empresarial.

A convenção funcionou como plataforma para a troca de experiências e inovações no sector empresarial, com a participação de diversos parceiros e instituições. A Feira Empresarial, aberta ao público, permitiu aos visitantes explorar uma variedade de stands, como um mini estúdio fotográfico onde era possível tirar fotos institucionais, ou um simulador de motas.

Terry Hamill, Director Nacional do BNI, destacou a importância do evento, referindo que foi uma oportunidade única para os membros e para a comunidade empresarial se conectarem, aprenderem e crescerem juntos.