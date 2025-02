Oficina de cestaria e latoaria inaugurada em Tomar

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e a vice-presidente, Filipa Fernandes, inauguraram no dia 18 de Janeiro, no Convento de S. Francisco, uma nova oficina dedicada à cestaria e latoaria em Tomar. O espaço tem como objectivo preservar e promover estas duas artes tradicionais que são parte integrante da identidade cultural da região e da icónica Festa dos Tabuleiros, cuja classificação para a UNESCO está em curso e que integra, desde 2023, o Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

A criação da oficina é vista como um reflexo do compromisso do município de Tomar com a valorização cultural da região e da salvaguarda de práticas ancestrais essenciais para a produção dos tabuleiros, símbolos centrais da festividade. Mais do que um simples espaço de visita e produção, a oficina vai ser também um centro de formação e partilha, onde técnicas e conhecimentos serão transmitidos entre gerações.

Inicialmente, a oficina vai receber as artesãs Tânia Grazinas, especialista em cestaria, e Otília Marques, latoeira, que vão trazer o seu conhecimento para este espaço único. O espaço vai estar aberto ao público de terça a sexta-feira, das 10h00 às 13h00, e aos sábados, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.