Padel Factory Carregado já é considerado um dos clubes mais acolhedores da região

Funciona diariamente com horário alargado e as reservas podem ser feitas online na App Tieplayer e não tem fidelização.

O Ribatejo tem um novo clube de Padel no Carregado, já considerado por muitos como um dos melhores e mais acolhedores da região. O Padel Factory Caregado, gerido por Madalena Dotti, possui seis campos indoor de alta qualidade e disponibiliza aulas para todos os níveis. Com bar e cafetaria, oferece para além de uma experiência desportiva completa momentos de convívio agradáveis.

Para quem deseja experimentar a modalidade, o clube disponibiliza aulas experimentais gratuitas, com treinadores qualificados prontos a ajudar jogadores de qualquer nível a evoluírem no jogo. Para marcar pode ser usado o email escola.carregado@padelfactory.pt

Aberto ao público todos os dias, das 09h00 às 00h00, encerrando às 22h00 aos sábados e domingos. O espaço, no nº 20 da Rua Castelo Melhor, combina infra-estruturas modernas com um ambiente acolhedor e amigável, tornando-se o local ideal para jogar, aprender e conviver.