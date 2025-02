Socarros recebe o prémio “Isuzu 100 Club”

Anúncio feito no decorrer da Convenção Astara que decorreu dias 21 e 22 de Janeiro.

A Socarros recebeu o prémio “Isuzu 100 Club” que distingue os melhores concessionários em vendas de 2024.

A empresa considera que a distinção, atribuída na Convenção Astara, que decorreu nos dias 21 e 22 de Janeiro, em Vila Real, é motivo de grande orgulho de toda a equipa, assim como do Grupo Nov Automóveis (LPM, LizDrive, Rentlei e Socarros), e vem reforçar o compromisso das equipas para continuar a fazer cada vez mais pelos seus clientes, mantendo os valores de sempre de cooperação, rigor e solidez, com mais valor, competência e ética.

A Socarros, que tem presença em Tomar e em Caldas da Rainha, vem agora reforçar a sua presença em Santarém com a representação das marcas Isuzu, Maxus e Piaggio Comercial, sendo actualmente o distribuidor oficial para todo o distrito.