Empresários de Tomar discutiram o desenvolvimento económico do concelho

O salão nobre dos Paços do Concelho, em Tomar, encheu para um encontro de empresários locais, numa iniciativa do município dinamizada pelo Gabinete de Apoio ao Investidor. O Fórum Empresas, que decorreu no dia 21 de Janeiro, teve como objectivo reflectir em conjunto sobre os desafios que se colocam ao tecido empresarial e encontrar soluções que contribuam para o desenvolvimento económico de Tomar com reflexos na fixação e qualidade de vida da população. Para isso, a autarquia convidou Pedro Saraiva, tomarense que dirige, em Abrantes, a Tagus Valley, como moderador de uma mesa-redonda que acolheu empresários de vários sectores: Vítor Poças, o novo administrador da Tema Home; Fábio Marques, da Horto Marques; e Inês Ferreira, dos Aviários de Santa Cita, propriedade do grupo Valouro; o presidente da direcção da Nersant, António Leal; e Henrique Pinho, director da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Tomar.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), fez uma breve análise do tecido empresarial do concelho, com base nos dados disponíveis, relativos a 2023, que evidenciaram, em todos os parâmetros, uma evolução favorável. O número de empresas com sede no concelho cresceu, relativamente ao ano anterior, 3,3%, mas o número de trabalhadores aumentou três vezes mais (9,1%), com o volume de negócios a chegar aos 510 milhões de euros, o que representa uma subida de 12%. Números favoráveis que se repercutem noutros indicadores: as empresas sem sede no concelho também cresceram 19,4% e as exportadoras 10,3%, com o volume de negócios para o estrangeiro a subir 3,8%. Foi referido ainda que, nos últimos quatro anos, Tomar está entre os dez concelhos do seu segmento, em todo o país, com maior número de empresas criadas (444), a par com municípios como o Fundão ou Bragança, que são habitualmente vistos como referências.

Os empresários participantes na mesa-redonda abordaram o seu percurso enquanto gestores e investidores, frisando os pontos fortes e fracos encontrados no trajecto, sendo que os processos de licenciamento e outras burocracias foram unanimemente apontados como as maiores dificuldades com que se deparam. Destaque para Víctor Poças, um dos mais recentes empresários a investir em Tomar, e que teve uma acção decisiva para evitar a falência da Tema Home, uma das maiores unidades industriais e exportadoras do concelho, o que garantiu só ter feito pelo apoio que sentiu por parte do município.

Da parte dos representantes do Nersant e do Politécnico de Tomar ficou clara, igualmente, a necessidade de prosseguir e reforçar o trabalho de parceria entre os empresários, as entidades que os representam e as instituições académicas, para que possam contar com recursos humanos de qualidade e com a formação adequada às necessidades específicas de cada empresa.

Pertinentes foram também os comentários e questões colocados por diversos participantes, que lotaram a sala, e que contribuíram para o objectivo primeiro da iniciativa, como salientou Hugo Cristóvão, que foi juntar os empresários do concelho, colocando-os em diálogo, de modo a abrir perspectivas de trabalho futuro com vista ao objectivo comum que é o desenvolvimento económico do concelho e das suas gentes.