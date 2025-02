Mercadona anuncia um plano de investimento na modernização digital

A Mercadona vai investir 250 milhões de euros no período 2025-2028, no desenvolvimento e modernização no seu departamento de informática (Mercadona IT) que conta actualmente com 1.200 profissionais que asseguram a digitalização dos processos nos escritórios, blocos logísticos e lojas.

O plano permitirá à empresa continuar a avançar na reengenharia de projectos e na modernização dos processos que já foram digitalizados. A Mercadona IT, departamento de informática da empresa, trabalha actualmente na modernização de 300 aplicações ou processos sujeitos a melhorias tecnológicas a realizar ao longo dos próximos quatro anos.

“Implementaremos tecnologias, arquitecturas e linguagens de vanguarda que nos permitam continuar a avançar em agilidade e eficiência para dar resposta às novas necessidades da empresa e dos nossos clientes, para os quais queremos continuar a ser uma referência no futuro”, refere Patricia Tobía, directora-geral do Departamento de Informática da empresa.

A Mercadona IT consolidou-se nos últimos anos com o intuito de liderar internamente a estratégia de modernização digital da empresa, tendo resultado num importante processo de crescimento e expansão: Os seus profissionais com perfil tecnológico, são especializados em áreas como o desenvolvimento e arquitectura de software, cibersegurança, DevOps, gestão de dados, product management, cloud, infraestrutura IT, design UX/UI, gestão de dispositivos e compras de software informático, entre outros.