Iberbaterias comercializa e presta assistência a baterias e carregadores industriais

A Iberbaterias, empresa dedicada ao comércio e assistência técnica a baterias e carregadores industriais de norte a sul do país, completou 25 anos de actividade no dia 4 de Fevereiro.

Vocacionada sobretudo para o mercado de baterias de tracção, apresenta no entanto um leque de produtos bastante abrangente, englobando as baterias de arranque, estacionárias, solares, carregadores e acessórios diversos. Tem instalações no Gaio de Cima, Cartaxo, junto à Estrada Nacional 3, Km 19,7.

Fundada por Francisco Crespo, profissional com larga experiência comercial e técnica na área, é actualmente gerida pelo seu filho Nuno Crespo. Na altura em que decidiu, juntamente com dois sócios, criar a Iberbaterias, Francisco Crespo tinha no currículo dez anos de trabalho na fábrica Tudor e onze anos na Voltis, empresa do mesmo ramo onde foi responsável comercial.

Entre os produtos mais vendidos, destacam-se as baterias para empilhadores e porta-paletes eléctricos em geral; para máquinas de limpeza industrial; baterias de arranque e carregadores de baterias.

“O nosso objectivo é servir bem, com qualidade e dedicação. Não queremos ser a empresa que “vende as baterias mais baratas” e a grande maioria dos nossos clientes não nos compra pelo preço, mas porque confia em nós e no nosso produto. Sabemos que o cliente nem sempre tem razão e que também se engana e por isso fazemos questão de o informar correctamente para que possa fazer as melhores escolhas. Procuramos ser transparentes”, sublinha Nuno Crespo.

Com oito funcionários, o maior desafio da Iberbaterias é garantir a permanência dos mesmos, nomeadamente no corpo técnico, porque a formação, numa área tão específica e de grande responsabilidade, é demorada e exigente.

É dada grande atenção ao acompanhamento das tendências do mercado e às novas tecnologias de baterias, que exigem conhecimentos acrescidos.