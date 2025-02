Mercadinho d’Arruda dos Vinhos abriu portas aos interessados

Mais de uma dezena de comerciantes interessados em candidatar-se às bancas existentes no novo Mercadinho D’Arruda, em Arruda dos Vinhos, visitaram o espaço na última semana, num dia aberto promovido pelo município. Os potenciais candidatos puderam conhecer as diferentes bancadas disponíveis, com áreas como peixaria, talho, loja de fruta e legumes, espaço biológico, cafetaria e restauração.

“Os interessados visitaram o espaço e recolheram informações sobre o concurso público para atribuição das bancas, que deverá avançar nos próximos dias”, informa o município. A acompanhar os técnicos do município esteve o presidente da câmara, Carlos Alves (PS), que voltou a garantir que as obras no mercado decorrem a bom ritmo e que tudo aponta para que estejam prontas em Abril deste ano.

A obra de adaptação do antigo mercado municipal da vila, recorde-se, andou num impasse durante seis anos depois da empresa que inicialmente estava a fazer a obra ter entrado em insolvência. O projecto foi anunciado em 2018 e nesse ano apresentado aos comerciantes, prometendo revolucionar o conceito do espaço, adaptando-o aos tempos modernos, com zonas de refeição, fruição e lojas, além das tradicionais bancas do mercado e uma enoteca que será destinada a promover os vinhos de Arruda.

A obra foi inicialmente adjudicada por um valor a rondar os 200 mil euros, com quase metade do valor a ser co-financiado por fundos comunitários. Mas esse valor escalou após a pandemia para quase meio milhão de euros. Quando a firma que estava a realizar a obra abriu insolvência, essa circunstância obrigou o município a lançar novo procedimento concursal para tentar concluir os trabalhos.

