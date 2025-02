Abertas candidaturas para atribuição de espaços nas Festas de São José em Santarém

Quem estiver interessado em explorar espaços para diversões, de comidas e bebidas e outros nas próximas Festas de São José, em Santarém, devem elaborar as propostas de acordo com o respectivo programa do procedimento e entregá-las até às 16h30 de 14 de Fevereiro, no edifício dos Paços do Concelho. As Festas de São José 2025 vão decorrer entre os dias 19 e 23 de Março, no Campo Infante da Câmara.

O programa do procedimento e o caderno de encargos estão disponíveis no Gabinete de Promoção de Grandes Eventos do Município de Santarém, sito no Palácio Landal, em Santarém, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30, até à data e hora limite da entrega das propostas, e também no Portal do Município de Santarém em: https://tinyurl.com/mwr93w9u.