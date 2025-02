Novo Opel Grandland na LPM em Leiria, Caldas da Rainha e Santarém

O novo Opel Grandland já está disponível na LPM e vem reforçar a estratégia de electrificação da marca seja em versões 100% eléctricas ou híbridos com tecnologia de 48 volts.

O SUV topo de gama, é o primeiro Opel baseado na plataforma STLA Medium, exclusiva para BEV (Battery Eletric Vehicle), veículo 100% eléctrico, e vem oferecer inúmeras tecnologias inovadoras, características inteligentes e soluções sustentáveis.

No cockpit, os condutores do Grandland têm à sua disposição dois ecrãs panorâmicos. Juntamente com o Intelli-HUD (head-up display) opcional, asseguram ao condutor a possibilidade de manter sempre os olhos na estrada. Além disso, o modo Pure reduz os conteúdos apresentados a um mínimo necessário durante a noite ou a velocidades mais elevadas.

A segurança e o conforto são reforçados por elementos como os faróis Intelli-Lux HD, adaptativos e sem encandeamento, com mais de 50.000 elementos, e a prática Pixel Box. Esta possui uma superfície de vidro iluminada e translúcida sob a qual o smartphone pode ser carregado por indução.