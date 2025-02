Novo restaurante no centro histórico de Santarém

Fogo & Sabor promete servir os melhores grelhados no carvão.

Abriu esta segunda-feira, 10 de Fevereiro, o restaurante Fogo & Sabor, situado na Travessa dos Marecos nº10, no centro histórico de Santarém, no mesmo espaço onde funcionou o Restaurante O Chefe.

O restaurante conta como especialidade os grelhados no carvão. Ao almoço durante a semana tem um prato do dia e os jantares e aos sábados o serviço é com menu à carta.

O Fogo & Sabor funciona de segunda-feira a quinta-feira das 11h00 às 15h00 e das 18h00 às 22h00. À sexta-feira e sábado no mesmo horário estendendo-se o fecho até às 0h00.