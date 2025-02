Região Centro é um dos destinos turísticos mais dinâmicos do país

A região centro de Portugal ultrapassou oito milhões de dormidas em alojamentos turísticos, registando um total de 8.377.732 entre Janeiro e Dezembro de 2024. Aquele valor representa um aumento de 5,5% em relação ao ano anterior e supera o crescimento nacional, que foi de 4%.

Segundo um comunicado da Turismo Centro de Portugal, os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados no último dia de Janeiro, confirmam que a região vive um momento de grande crescimento. A região bateu recordes em todos os indicadores, consolidando-se como um dos destinos turísticos mais dinâmicos do país.

Quanto aos proveitos totais nos estabelecimentos de alojamento turístico, apesar de faltarem apurar ainda os números de Dezembro, a Turismo Centro de Portugal prevê que superem, pela primeira vez, os 500 milhões de euros.

É referido ainda que os números revelados pelo INE são preliminares e há a expectativa de poderem ser revistos em alta quando os dados definitivos forem publicados, em Julho.

Para Anabela Freitas, vice-presidente da Turismo Centro de Portugal, os resultados reflectem o fortalecimento da região como destino de referência.

“Os dados agora revelados confirmam que a marca e o destino Centro de Portugal estão cada vez mais consolidados no panorama turístico nacional e este crescimento expressivo mostra que a nossa região consegue, ano após ano, continuar a atrair visitantes, a um ritmo superior à média nacional, e a fidelizar quem nos escolhe”.

A vice-presidente destaca também o papel essencial dos agentes do sector. “Este sucesso é, acima de tudo, fruto do trabalho árduo e da resiliência dos empresários da região, que têm sabido apostar na inovação permanente e na qualidade da oferta turística”. Um esforço que, acrescenta, é complementado pelas autarquias e comunidades intermunicipais, pelas associações que estão no terreno – e, claro, por toda a equipa da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal.