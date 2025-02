Empresa que detém fábrica da Tupperware em Constância declarada insolvente

A empresa detentora da fábrica da Tupperware em Montalvo, no concelho de Constância, foi declarada insolvente na segunda-feira, 10 de Fevereiro, pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, desfecho que coloca 200 pessoas no desemprego e que o presidente da câmara municipal já lamentou. “Claro que é uma notícia triste, é uma empresa que já estava cá instalada há décadas, que empregava 200 pessoas (…) e obviamente que lamentamos e é um dia triste para todos”, disse à Lusa o presidente do município, Sérgio Oliveira. “E, além de ser triste para nós, obviamente quem sofre e quem mais vai sofrer com esta questão são os trabalhadores e as famílias que, além destes meses todos de desgaste e de incerteza nas suas vidas, agora vão ter um período difícil de tentar procurar outro trabalho, outra actividade, sabendo também que muitos dos trabalhadores que agora provavelmente irão para o desemprego toda a vida trabalharam ali”, acrescentou.

“Após longos meses de incerteza, na semana passada a Tupperware pediu a insolvência. O Município de Constância procurou, por todos os meios ao seu dispor, que o desfecho não fosse este. Fizemo-lo num quadro complexo e difícil, com poucas informações e perante uma multinacional”, pode ler-se na nota divulgada pela autarquia. “Neste processo contámos com a colaboração do senhor secretário de Estado da Economia e da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), que, através dos delegados em Nova Iorque, trabalharam para que, tendo em conta o interesse de um grupo de empresários portugueses, fosse possível dar continuidade à laboração na fábrica em Montalvo”, segundo a mesma fonte.

Na nota à população, o município deixa uma “palavra de solidariedade aos trabalhadores da Tupperware e respectivas famílias”, tendo assegurado continuar a acompanhar este processo. Segundo pode ler-se na sentença do Tribunal, “o prazo para a reclamação de credores foi fixado em 30 dias”, tendo sido nomeado Jorge Manuel e Seiça Dinis Calvete para administrador de insolvência. De acordo com o portal Citius, no pedido de insolvência foram identificados como credores várias empresas do grupo Tupperware e, ainda, a Gráfica Ideal de Águeda - Indústrias Gráficas S.a., a Dart Industries Inc., o BCP, Carla Sofia Soeiro Cruz Gonçalves e Ignacio Zubizarreta.

A fábrica da Tupperware em Montalvo era controlada pela sociedade Tupperware Indústria Lusitana de Artigos Domésticos que, por sua vez, era detida em 74% pela Tupperware Portugal - Artigos Domésticos Unipessoal Lda e em 26% pela Tupperware Iberia. Ambas as empresas dependem a 100% da casa-mãe sediada nos Estados Unidos - a Tupperware Brands Corporation. A Lusa pediu informações à administração da fábrica instalada em Portugal, sem resposta até ao momento.