Empresas da região marcaram presença na Lisbon Food Affair

Olitrem, Tagusvalley e Orivárzea tiveram stands na terceira edição do evento, na Feira Internacional de Lisboa. Empresas querem fazer parte do desenvolvimento do Ribatejo.

Arrancou na segunda-feira,10 de Fevereiro, a 3ª edição da Lisbon Food Affair, uma feira destinada a profissionais do sector alimentar que pretendem promover as suas empresas e projectos. O evento tem lugar na FIL e contou com três entidades da região ribatejana. Com stands dedicados à promoção dos seus produtos, a Olitrem – Indústria Refrigeração S.A e a Orivárzea - Orizicultores do Ribatejo, S.A foram as duas empresas presentes na capital do país. A associação Tagusvalley – Parque de Ciência e Tecnologia, sediada em Abrantes, também marcou presença com um stand a divulgar o trabalho desenvolvido em colaboração com os estabelecimentos de ensino na região.

As empresas abordaram o crescimento do Ribatejo como um factor a favor do seu desenvolvimento, mas admitiram que a falta de mão de obra qualificada continua a ser um problema na região. Esta é uma das questões em que a Tagusvalley tem trabalhado, de modo a reverter esta tendência.

Artigo desenvolvido numa próxima edição impressa de O MIRANTE.