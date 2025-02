Procura crescente dos serviços de reparação e transformação de autocaravanas

A AG - Reparação e Transformação de Autocaravanas presta serviços de mecânica, pintura, chapa, carpintaria, reconstrução, electricidade, remodelação de interiores, lavagens, montagem de acessórios, substituição de laterais e tectos e reconstrução de autocaravanas acidentadas.

A oficina especializada, criada há treze anos por António Augusto Mendes Gonçalves, fica no número 25 da Rua dos Bons Amigos, em Passinha, concelho de Alenquer e tem tido uma procura crescente.

“Tenho quem me procure de todas as partes do país e ultimamente há também uma procura crescente de pessoas estrangeiras, que vêm de viagem ou que ouviram falar dos meus serviços. Deixam as suas caravanas e passado algumas semanas voltam do seu país de origem para as vir buscar”, explica.

A oficina de reparação e transformação de autocaravanas possui uma equipa de cinco profissionais e está aberta de segunda a sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às17h00, e ao sábado das 8h00 às 13h00. Alguns dos trabalhos realizados podem ser consultados nas redes sociais da oficina.