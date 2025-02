VFX entrega 30 mil euros às melhores montras do concelho

No final deste ano o município de Vila Franca de Xira vai voltar a promover o concurso de montras de Natal, anunciou o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, durante a cerimónia de entrega dos prémios referentes às montras do último Natal. Foram entregues, no dia 29 de Janeiro, 24 prémios às montras distinguidas com base em critérios de originalidade, criatividade e sustentabilidade. Candidataram-se 96 montras por todo o concelho e o júri não teve missão fácil para escolher os vencedores. O concurso contemplou prémios aos quatro primeiros classificados por cada freguesia, no valor de 2.000, 1.500, 1.000 e 500 euros, respectivamente, num apoio total dado pela câmara no valor de 30 mil euros.

Os vencedores receberam também um selo para ser colocado no estabelecimento. O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, agradeceu a participação de todos os comerciantes nesta iniciativa que, disse, pretende reforçar a ligação das pessoas com o comércio local, sobretudo na época do Natal.

Por freguesias foram estas as lojas premiadas: União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz: Fotografia João (1º), Fonte Eléctrica (2º), 3 EMES (3º) e Aquarela (4º). União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho: Dina Boutique (1º), Florista Alice Santos (2º), Nanisa Instituto de Beleza (3º) e Silhouette Concept Store (4º). União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras: Café Central (1º), Morpin (2º), Colher de Pau (3º) e Estilo Fiel (4º). Freguesia da Póvoa de Santa Iria: M&M (1º), Imorriscas Imobiliária (2º), Pastelaria Palhota Doce (3º), Rosa Branca (4º). Freguesia de Vialonga: Baú da Flôr (1º), Decorar sem Gastar (2º), Candy Secret Boutique (3º), Receitas da Mãe Inês (4º). Por fim, na freguesia de Vila Franca de Xira: Papelaria Ricardo (1º), Decorlux (2º), Croissanteria Meia Lua ou Lua Cheia (3º) e Mel e Nozes (4º).