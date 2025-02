Presidente demissionário da Associação Comercial de Santarém quer recandidatar-se ao cargo

O presidente demissionário da Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES) de Santarém, David Dias, vai recandidatar-se ao cargo quando for marcado novo acto eleitoral. Para já, segundo disse o próprio a O MIRANTE, está marcada para a tarde de quinta-feira, 13 de Fevereiro, uma assembleia geral para debater a situação directiva e criar uma comissão administrativa para gerir a associação até haver novas eleições. David Dias defende que as eleições devem ser convocadas com a celeridade possível, considerando que a gestão por comissão administrativa não é a solução ideal.

Tal como O MIRANTE noticiou, David Dias demitiu-se no final de Janeiro, tendo apontado coomo motivos a falta de alinhamento interno, falta de união na equipa, não concretização de objectivos estratégicos e defesa do bom nome. Numa carta aberta dirigida aos associados, David Dias, que foi eleito presidente da ACES em 2022, referia que “a dessincronia entre as directrizes definidas pela presidência e a execução por parte da equipa interna comprometeu a eficiência das acções da associação”.

David Dias assumia que “diversas actividades e projectos não atingiram os resultados esperados, o que representa uma quebra no compromisso assumido com os associados” e adiantava que, nos últimos meses, vinha sentindo que o seu trabalho e as actividades realizadas foram colocados em causa. Num balanço da sua acção, considerava que “a gestão foi marcada por momentos intensos e desafiadores, mas também por conquistas significativas”, recordando que durante os tempos da pandemia de Covid-19 foram desenvolvidas iniciativas de apoio aos associados, como a promoção de campanhas que incentivavam o consumo no comércio local e o suporte na transição digital de muitas empresas.

Afirmava ainda que, enquanto presidente da ACES, procurou “ir além das funções normais da liderança associativa”, recorrendo à sua “experiência em gestão, marketing e comunicação para modernizar processos, atrair novos associados e aumentar a visibilidade da ACES junto da comunidade empresarial”. O presidente demissionário acredita que essas acções trouxeram inovação e progresso, colocando a associação numa posição mais forte para enfrentar os desafios futuros.