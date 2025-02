A próxima edição do “Dia Litocar” é no sábado, 15 de Fevereiro, em todas as suas concessões do Grupo, uma das quais em Torres Novas. A iniciativa, que decorre entre as 09h00 e as 18h00, é uma oportunidade para os clientes aproveitarem algumas condições especiais. O horário de funcionamento será das 09h00 às 18h00.

Durante o evento, todos os visitantes poderão usufruir de um ‘check-up’ gratuito, além de uma lavagem exterior do veículo, um cuidado que reflecte o compromisso da Litocar com a preservação e o desempenho dos carros dos seus clientes.

Além disso, estarão disponíveis descontos exclusivos em serviços de oficina, garantindo que as necessidades de manutenção do veículo sejam atendidas ao melhor preço. Para quem precisa de pneus novos, o evento oferece descontos que podem chegar até 50%, proporcionando uma solução económica e de qualidade.

Ainda no âmbito das ofertas especiais, os clientes terão acesso a condições exclusivas para a aquisição de viaturas novas e de serviço, nas viaturas de oportunidade Ncar aos preços especiais, a Litocar acrescenta um desconto suplementar de 1000 (mil) euros. Como um incentivo extra, os primeiros 10 clientes a visitarem as concessões receberão um vale de 100 euros, que pode ser utilizado na próxima revisão.