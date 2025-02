Comissão de gestão na Associação Comercial de Santarém até novas eleições

A Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES) de Santarém vai ser dirigida por uma comissão de gestão até à realização de uma assembleia geral para eleger novos órgãos sociais, o que deverá acontecer no próximo mês de Março. À frente da ACES, que conta com cerca de quatro centenas de associados, estão agora os sócios Carlos Ferreira, Nuno Graça, André Vicente e António Manuel Rosário, conforme ficou definido na assembleia geral realizada ao final da tarde de quinta-feira. 13 de Fevereiro.

A crise directiva foi desencadeada pela demissão de vários membros da direcção, entre eles o presidente David Dias, tendo sido apontadas causas como a falta de alinhamento interno, falta de união na equipa, não concretização de objectivos estratégicos e defesa do bom nome. Motivos que foram novamente expressos pelo presidente demissionário na recente assembleia geral, quando questionado por alguns associados. David Dias prestou contas sobre o trabalho realizado desde que passou a liderar a ACES, em 2022, e também deixou alusões à pouca adesão dos comerciantes a iniciativas em que a associação esteve envolvida, como a participação na Feira Nacional de Agricultura ou no Festival Nacional de Gastronomia.

David Dias não fecha a porta a nova candidatura à presidência, estando a ponderar essa possibilidade. Na assembleia geral defendeu a realização de eleições com alguma celeridade, já que há projectos financiados para concretizar, o que merece a concordância do presidente da assembleia geral. António Braga disse a O MIRANTE que está prevista a convocação de uma assembleia geral para Março, para prestação de contas e eleição de novos órgãos sociais.