Escolas do distrito de Santarém já podem visitar o Transformarium

A Novo Verde e a ERP Portugal, entidades gestoras de resíduos de embalagens e de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), pilhas e baterias (RB), respectivamente, inauguraram o Transformarium, o primeiro centro de sensibilização que utiliza a mais recente tecnologia de realidade aumentada e video mapping que acompanha a transição digital reflectida nos novos modelos educativos. A iniciativa representa um investimento de 600 mil euros e reforça o trabalho contínuo de ambas as entidades na promoção da reciclagem e da economia circular, através da educação ambiental.

Proporcionando uma experiência imersiva e interactiva, este centro de sensibilização, destinado maioritariamente à comunidade escolar, nomeadamente a crianças até aos 12 anos, pretende educar e inspirar as gerações futuras para a importância da correcta separação e encaminhamento dos resíduos. Paralelamente, pretende ser um espaço dinâmico que torne as crianças em mestres da sustentabilidade e em agentes activos no cumprimento das metas de recolha em Portugal.

Com capacidade para cerca de 25 pessoas por sessão, o Transformarium espera receber cerca de cinco mil crianças por ano. O circuito, com duração aproximada de uma hora e meia, explora os três fluxos de reciclagem – embalagens, REEE e pilhas e baterias – e o correcto encaminhamento de cada categoria de resíduos. Acompanhadas de tablets, as crianças percorrem as diferentes etapas do processo, desde a extracção de matérias primas até ao descarte a enquanto respondem a perguntas e interagem com conteúdos digitais.

De forma a completar a imersão no mundo da reciclagem, as crianças podem também observar, através de uma parede envidraçada, o funcionamento real do centro de recolha de resíduos de equipamentos eléctricos, electrónicos, pilhas e baterias, permitindo uma melhor compreensão da participação activa no processo.