Filipe Faria Group celebra crescimento e traça metas para 2025

A ampliação da área de produção em mais mil e duzentos metros quadrados, a aquisição de novos equipamentos de nova geração, o aumento do quadro de profissionais e a implementação de um novo sistema informático integrado, foram alguns dos investimentos do Grupo Filipe Faria, com sede em Torres Novas, realizados em 2024, que reflectem o seu crescimento e expansão de actividade.

Especialista em Soluções integradas de Comunicação há 42 anos, a Filipe Faria projecta, transforma e instala elementos de comunicação arquitectónica, sinalética interior e exterior, projectos de Wayfinding, digital signage, moldagem de acrílico, mobiliário urbano, fachadas ventiladas e decorativas e outras soluções inovadoras. Fazem parte do grupo as empresas Primetool, Upbrand e Lastpower.

“2024 foi um ano de desafios mas também de grandes realizações. Investimos em inovação, crescimento da equipa e, acima de tudo, na construção de uma base sólida para o futuro,” sublinhou José Filipe Faria, administrador da Filipe Faria Group, no decorrer da reunião geral anual, que se realizou a 11 de Janeiro, durante a qual, para além da apresentação de resultados e divulgação dos objectivos para 2025, foram premiados alguns dos seus 97 trabalhadores pelos anos de dedicação.

Os investimentos previstos para o ano em curso voltam a centrar-se naqueles que são considerados os pilares fundamentais do grupo, nomeadamente pessoas, processos e produtos. É referido em comunicado, que a Filipe Faria Group “reforça o seu compromisso com a inovação, a excelência e o impacto positivo no sector e como um exemplo de empreendedorismo e visão no mercado nacional e internacional”.