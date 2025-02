Fogo & Sabor é um novo restaurante no centro histórico de Santarém

Ismael Rocha e Bruno Videira abriram, no centro histórico de Santarém, na Travessa do Marecos, nº 10, o Fogo & Sabor, restaurante que tem como especialidade os grelhados no carvão.

Os grelhados no carvão são a especialidade distintiva mas os dois promotores do Fogo & Sabor explicam que o que os motivou foi mais que isso. “Sentimos que existia alguma falta de restaurantes onde se pudesse comer bem do início ao fim de cada refeição e é essa a nossa proposta”, referem.

Prometendo muito trabalho e dedicação, fazem o convite aos potenciais clientes para os porem à prova. “Queremos que todos os que aqui entraram se sintam bem, num lugar aconchegante e com uma boa comida. Que provem as nossas especialidades e conheçam a nossa forma de servir. O nosso objectivo é transmitir emoções através da comida”, sublinham. O Fogo & Sabor funciona de segunda a quinta das 11h00 às 15h00 e das 18h00 às 22h00, encerrando às 23h00 às sextas e sábados. Aos almoços, durante a semana o Fogo & Sabor tem o prato do dia, e aos jantares e sábados, menu à carta.