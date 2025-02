LPM assume representação da Marca MG em Santarém

partilhe no Facebook

Representada pela LPM, a MG chega a Santarém ocupando o seu espaço junto da LizDrive na já conhecida zona industrial de Santarém (Rua do Matadouro Regional, nº 41). A MG tem sido uma marca vanguardista desde a sua criação nos Morris Garages em 1924. Actualmente, a marca disponibiliza aos condutores europeus uma extensa gama de veículos eléctricos e electrificados com ‘new energy’, concebidos e produzidos para satisfazer as suas necessidades específicas.

O Grupo NOV Automóveis é a “sub-holding”, para o sector automóvel daquele e é constituída por quatro empresas nacionais – LPM, LizDrive, Socarros e Rentlei.