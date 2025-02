António Carias de Sousa reeleito presidente da Região Sul da Ordem dos Engenheiros

António Carias de Sousa e Isabel Lança foram eleitos presidentes do Conselho Directivo da Região Sul e Centro da Ordem dos Engenheiros, respectivamente. Recorde-se que António Carias de Sousa candidatou-se contra José Eduardo Marçal, engenheiro de Abrantes, que integrou a sua lista e que era o presidente do conselho disciplinar da região sul.

António Carias de Sousa encabeçou a lista RA com o mote “Valorizar Engenheiros para Valorizar Portugal”. Diz que apresenta uma equipa comprometida com a defesa da profissão e o desenvolvimento da sociedade, numa região que possui mais de 32.500 engenheiros inscritos. O engenheiro aposta na formação contínua, com maior divulgação externa, e apoiar oportunidades de desenvolvimento profissional, com destaque para áreas como cibersegurança, IA, sustentabilidade, Building Information Modeling - BIM, eficiência energética e Environmental, Social and Governance. O agora presidente aposta ainda no reforço da comunicação e marketing, na criação de parcerias estratégicas e na valorização da experiência dos engenheiros seniores.

Na lista estava também Elisa da Silva (candidata a vice-presidente), Rita Moura (candidata a secretário), Pedro Santos Coelho (candidato a tesoureiro) Carla Melfe de Figueiredo (candidata a vogal), Daniel Vaz Silva (candidato a vogal) e Susana Antas Serôdio (candidata a vogal).

Na mesma eleição, que se realizou a 8 de Fevereiro, foi reeleito Bastonário da Ordem dos Engenheiros Fernando de Almeida Santos. A acompanhá-lo estão Dina Dimas e Jorge Liça, eleitos para a vice-presidência nacional. O acto eleitoral teve um total de mais de quatro centenas de lugares eleitos e foi realizado, pela primeira vez, de forma totalmente electrónica.