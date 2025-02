BV Consultoria presta apoio a cidadãos e empresas e trata dos mais diversos assuntos

A falta de informação e mesmo alguma desinformação a nível dos serviços públicos, nomeadamente na parte fiscal, foi uma das razões que levaram Bruno Videira, a abrir a BV Consultoria, empresa com escritório em Santarém e clientes em todo o país.

“Existe muita sobrelotação dos serviços públicos e sem informações expressivas, e quer os cidadãos portugueses quer os estrangeiros precisam de muito apoio na área das finanças, segurança social, documentação”, explica o consultor, dando um exemplo.

“Devido a essa dificuldade de obtenção de informação, muitas pessoas acumulam dívidas que poderiam ser facilmente anuladas ou divididas em prestações”. Bruno Videira, 31 anos, natural de Santarém, trabalhou por conta de outrem, tendo decidido abrir a BV Consultoria em 2020, que rapidamente cresceu graças à procura dos seus serviços. Actualmente trabalha com mais três profissionais.

Explica que apenas quarenta por cento dos seus clientes são da região, quase tantos como os da área do Porto e Lisboa, residindo os restantes em diversos países europeus mas que continuam a ter morada fiscal fixa em Portugal. Ambiciona abrir escritórios, em Lisboa e no Porto, e expandir os seus serviços para um país da Europa, é um dos seus desejos. “A nossa base é contabilidade e consultoria financeira, tanto empresarial como individual. Somos também parceiros de uma empresa de certificação energética e local do cidadão onde se podem fazer trocas e renovações de cartas de condução, crédito pessoal ou cartão de crédito, apoio jurídico, homologação e legalização de viaturas, alarmes, seguros entre outros. Temos também parceria com uma solicitadora que nos permite prestar mais serviços, e advocacia, maioritariamente na área da imigração”, explica.

Acrescenta que, todos os assuntos são acompanhados do início ao fim, para garantir que o cliente fica com tudo resolvido e satisfeito com o serviço. A BV Consultoria, fica no centro da cidade, na Rua Capelo e Ivens 60 r/ch e funciona de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00, com marcação, ou por senhas, e ao sábado, apenas com marcação.