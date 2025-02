Domingos e Edgar DeCatering celebra sexto aniversário com alargamento da oferta

Domingos Matilde, proprietário e gerente da deCatering, empresa de catering de Domingos e Edgar, com sede em Coruche, faz um balanço bastante positivo da actividade desenvolvida ao longo do ano passado e perspectiva o alargamento da área de actuação.

"Para além das parcerias que já temos com espaços em Alvega (Abrantes), Foros de Almada (Benavente) e Alpiarça, estamos em negociações para outras, numa perspectiva de abertura de horizontes e lançamento de novos projectos", refere.

A imagem de marca da empresa é a simpatia, espírito de equipa e entreajuda entre os colaboradores, sublinha o empresário. “O mais gratificante no nosso trabalho é a felicidade, tranquilidade e boa disposição dos clientes. Passar pela sala e felicitarem-nos pelo serviço prestado”.

Quanto a dificuldades são as que estão a ser sentidas em qualquer área de actividade, nomeadamente, a falta de pessoal e os preços dos produtos utilizados, que se reflectem nos preços praticados.

Os pratos mais apreciados da deCatering são a cataplana de carne e de peixe, o bacalhau à deCatering e o bacalhau com broa, a carne de porco à deCatering, a bochecha de porco à alho grelhada e as sopas de peixe, creme de legumes e caldo verde. Em estudo estão mais alguns pratos como nacos de vitela ao tacho com hortaliça e polvo no forno com batata doce.

Nos serviços de catering para casamentos, pode ser incluído tudo, ou quase tudo, o que os noivos desejarem. "Nós somos realizadores de sonhos e tornamos os seus sonhos em realidade. E a quem duvidar deixo o desafio de nos experimentar", desafia Domingos Matilde.

Para além de O MIRANTE, a deCatering está presente nas redes sociais Facebook, Instagram e tem um site institucional com informação sobre os seus serviços e através do qual é possível solicitar orçamentos.

A empresa nasceu a 6 de Fevereiro de 2019, estando a celebrar o seu sexto aniversário, e marca presença, desde há três anos, na banca dois do Mercado Municipal de Coruche com os seus doces e salgados.