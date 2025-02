Meio milhar de crianças no Congresso “Cientistas de Palmo e Meio”

O Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, com sede em Alcanede, Santarém, realiza o II Congresso “Cientistas de Palmo e Meio”, no dia 27 de Março, no Centro Cultural Recreativo Arneirense, Freguesia de Arneiro das Milhariças.

O objectivo é divulgar o trabalho desenvolvido no âmbito do Projecto de Investigação da Coruja das Torres – “O Olhar Atento…”, dinamizado pelos Clubes de Ciência Viva na Escola do Agrupamento, em articulação com os técnicos da Reserva Natural do Paul do Boquilobo – ICNF, no qual estiveram envolvidos todos os níveis de ensino.

Irão participar na actividade, os Centros de Ciência Viva de Constância e do Alviela, o Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, e a Escola Superior de Educação de Santarém. No total serão cerca de meio milhar de crianças e uma centena de adultos. São conferencistas o arquitecto paisagista Fernando Farinha Pereira, técnico do ICNF, e a professora doutora Ana Sofia Reboleira, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.