Calin Cornea Unipessoal Lda– Construção Civil e Serviços executa todo o tipo de trabalhos na área da construção

Com experiência de duas décadas, aceita trabalhos em todo o país, desde pinturas, isolamentos, chão flutuante, pladur, alvenarias, electricidade e canalização.

A Calin Cornea, empresa unipessoal de construção civil e serviços, com escritório no Cartaxo, na Rua Serpa Pinto 47-A, executa todo o género de trabalhos, nomeadamente pinturas e isolamentos, bem como colocação de chão flutuante, pladur, electricidade, canalizações, remodelações e muito mais.

O proprietário, Calin Cornea, de 39 anos é natural da Roménia, criou a empresa em 2011, e tem a trabalhar consigo atualmente uma equipa de oito profissionais.

A empresa tem alvará de obras públicas e um dos objectivos é começar também a construir de raiz. O crescimento da empresa em sido acompanhado pelo investimento em novos equipamentos para melhor responder às solicitações dos clientes e melhoria da qualidade. Dedicação e muito esforço são as suas principais características.