Mercadona doou mil e trezentas toneladas de alimentos no ano passado

A Mercadona, empresa de supermercados, doou 1.300 toneladas de alimentos e produtos em 2024, o equivalente a 22.600 carrinhos de compras, a mais de 80 entidades de cariz social, entre as quais Bancos Alimentares, IPSS e ONG com as quais colabora em Portugal a partir de cada uma das suas 60 lojas e dos seus Blocos Logísticos na Póvoa de Varzim e Almeirim.

Das 1.300 toneladas de alimentos doadas ao longo de todo ano em Portugal, 25 toneladas foram entregues a instituições locais no distrito de Santarém. Entre elas a APPACDM, com a qual a Mercadona colabora a partir da sua loja de Santarém e outras entidades como o Banco Alimentar e as Santas Casas da Misericórdia de Santarém e Almeirim. Presente em 12 distritos, o envolvimento da Mercadona em território nacional vai além da doação de alimentos. Ao longo do ano, a empresa participa ainda, com os seus recursos humanos e logísticos, noutras iniciativas de âmbito nacional, entre as quais se destacam as campanhas do Banco Alimentar Contra a Fome, da Cruz Vermelha Portuguesa e do Banco Solidário Animal, organizada pela Animalife.