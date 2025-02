LENE de Alcanhões passa a ter uma Comissão de Utentes

Representantes dos idosos já foram eleitos e reúnem semanalmente com a directora técnica e, mensalmente, com a presidente da direcção.

O Lar Evangélico Nova Esperança (LENE) - Alcanhões passou a ter uma Comissão de Utentes, constituídas por três elementos, que serão porta-vozes dos restantes, junto da Direcção da instituição. Os eleitos para a primeira comissão, são: Presidente - Alice ; Tesoureiro - Ângelo e Secretário - Francisco.

“Esta comissão terá um papel fundamental entre a direcção e os utentes, na procura de boas práticas, interacção e sugestões de melhoria para a vida em ERPI”, refere uma nota de imprensa. Os representantes da comissão reunirão semanalmente com a directora técnica e mensalmente com a presidente de direcção, Sónia Lobato, que classifica a iniciativa como: “mais um passo a favor do serviço de qualidade e dignidade para os nossos idosos”.