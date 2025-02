Mercadona continua a expandir-se com 10 novas lojas

A Mercadona vai abrir em 2025 10 novos supermercados em Portugal. Com a nova expansão, a marca espanhola vai terminar o ano com um total de 70 supermercados em território nacional, destacando-se a chegada da marca à cidade de Lisboa.

As novas lojas vão estar localizadas em Loures (Santa Iria de Azóia e Frielas), Penafiel (Milhundos), Fafe, Leiria (Vale Sepal), Matosinhos (São Gens), Palmela, Porto (Amial) e Lisboa (Alta de Lisboa e Quinta do Lambert). A primeira abertura terá lugar já no próximo mês de março, em Santa Iria de Azóia, e as vagas de trabalho em aberto são principalmente para operador de supermercado, auxiliar de manutenção e operador de armazém (bloco logístico), tendo todas as ofertas um período de formação renumerado.

Uma das lojas, na Alta de Lisboa, vai acolher também um novo escritório corporativo da empresa, que complementará o de Vila Nova de Gaia, onde a empresa tem a sua sede em Portugal. A marca espanhola anunciou este ano um aumento de 8,5% a todos os colaboradores, aplicado desde janeiro, tendo assim a nova tabela salarial um salário de entrada 23% acima do salário mínimo nacional.

A Mercadona está presente em 12 distritos em Portugal e conta já com 7.000 colaboradores, tendo 1.700 sido incorporados na empresa em 2024.