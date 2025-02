Base logística da Panattoni em Santarém vai custar 25 milhões e criar 150 postos de trabalho

A empresa norte-americana Panattoni vai investir 25 milhões de euros na construção de uma base logística em Santarém, nas proximidades das autoestradas A1 e A15. A proximidade ao concelho de Azambuja, onde se encontram as maiores plataformas logísticas do país, foi um dos principais pontos em consideração. A cerimónia de apresentação do futuro espaço contou com a presença do director da Panattoni Ibéria, Gustavo Cardozo, da representante da Olicargo, Andreia Barros, empresa que alugou um dos dois módulos disponíveis, e do presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite. O projecto deve estar concluído em Agosto deste ano e criar 150 postos de trabalho.

O investimento vem juntar-se a outros que estão a decorrer no concelho de Santaré, num total de investimento privado que ronda os 411 milhões de euros. O presidente da câmara, João Teixeira Leite, explica que a Panattoni veio beneficiar de 900 mil euros de isenção de taxas com o regulamento de apoio ao investimento privado. O autarca disse ainda que para captar mais investimento estão a apostar numa comunicação “mais agressiva” com presenças em Cannes, assim como no Salão Imobiliário de Portugal (SIL) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL).

A instalação da base da Panattoni contará com 48 docas de carga e descarga, 35 metros de cais de manobra, altura livre de 10.6 metros e potência eléctrica de 800 kW em todo o parque. Em linha com o compromisso de sustentabilidade da Panattoni, a plataforma contará com painéis fotovoltaicos para autoconsumo, isolamento de lã de rocha, iluminação LED, e contadores conectados a um sistema de controlo BMS para optimizar o consumo energético. A certificação BREEAM ‘Very Good’ garantirá a eficiência do edifício, reduzindo os custos operacionais e assegurando o bem-estar dos utilizadores. Além disso, serão disponibilizados 450 lugares de estacionamento, incluindo espaços para bicicletas, camiões e veículos elétricos, bem como zonas verdes que somam 8.800 m². Gustavo Cardozo revelou, em declarações a O MIRANTE, que “é o primeiro, mas esperamos que não seja o último investimento na região ribatejana”.