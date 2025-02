Bruno Alves Vicente Construções garante perfeição e profissionalismo

partilhe no Facebook

Pinturas e capote são as áreas onde a Bruno Alves Vicente Construções é especializada, mas a empresa executa todo o tipo de trabalhos, desde canalizações, reconstrução, isolamento de terraços e lavagem de telhados.

Com sede em Amiais de Baixo, a maioria dos clientes são daquela zona, mas também aceita trabalhos a realizar noutras localidades. A perfeição e o profissionalismo são os elementos que faz questão de garantir.

Com uma experiência de 22 anos, Bruno Alves Vicente iniciou a sua carreira profissional acompanhando e ajudando o pai nas obras que este executava. Esteve emigrado na Suíça durante 14 anos, trabalhando também na construção civil. Quando regressou, ainda trabalhou algum tempo por conta de outrem, antes de decidir trabalhar por conta própria.

Diz que, inicialmente, teve algumas dificuldades, mas à medida que o seu trabalho começou a ser conhecido, a chegada de clientes tem sido crescente. Consolidar a empresa para contratar mais funcionários, alargando o volume de trabalho e a zona de abrangência, é o seu objectivo.