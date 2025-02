Coruche organiza 35.ª Jornadas de Gastronomia com 11 restaurantes aderentes

A Câmara de Coruche organiza, de 28 de Fevereiro a 2 de Março, a 35.ª edição das Jornadas de Gastronomia – Coruche à Mesa, que este ano conta com a participação de 11 restaurantes do concelho. Segundo um comunicado da autarquia, a iniciativa, uma das mais antigas da região, visa celebrar a “cultura gastronómica coruchense, promovendo mais uma vez a riqueza culinária da região e preservando saberes e sabores transmitidos de geração em geração”.

Os restaurantes aderentes – O Coruchense, Ó Manel, O Farnel, Fonte de Pau, Stein Grill, Coruja Chef, Ponte da Coroa, Sabores de Coruche, Maia, Páteo Sorraia e Tempero da Terra – vão homenagear o património gastronómico local, inspirando-se na obra do gastrónomo coruchense José Labaredas, autor do livro “Coruche à Mesa e Outros Manjares” (1999). A obra, referência central do evento, inclui uma recolha exaustiva do receituário regional e estudos eruditos sobre a gastronomia em Gil Vicente, o fumeiro e os enchidos portugueses, as feijoadas lusas e até a gastronomia na obra de Eça de Queiroz, destaca o comunicado.

A vereadora da Câmara de Coruche, Susana Cruz, sublinhou, em declarações à Lusa, a importância do evento, que ao longo dos anos tem atraído visitantes ao concelho. “É um evento que, no fundo, traz para a mesa aquilo que é a gastronomia mais tradicional do concelho de Coruche. Do ponto de vista regional, é um dos eventos mais antigos em termos gastronómicos e a restauração tem aderido de forma positiva ao evento. É um motivo de trazer visitantes ao concelho e isso tem-se conseguido nestas últimas edições”, afirmou.

Este ano, os visitantes poderão saborear pratos tradicionais como sopa de feijão frade do Couço, febra e cachola de azeite e vinagre, bacalhau assado com migas, ensopado de borrego, entrecosto com migas, cabrito frito à lavrador, carne de porco de alguidar com migas do pingo e sável frito com açorda de ovas, entre outros. Além da gastronomia, a programação conta com animação e música, com a participação de artistas locais e ranchos folclóricos.