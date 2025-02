Gala do “Guia Repsol” vai realizar-se em Santarém

A cidade de Santarém será o palco da primeira gala do “Guia Repsol Portugal”, que terá lugar a 7 de Abril, no Convento de São Francisco. O momento assinala a chegada oficial do prestigiado Guia ao país, reconhecendo os melhores restaurantes e promovendo o sector gastronómico, cultural e turístico a nível nacional e internacional. A escolha de Santarém como cidade anfitriã foi anunciada num evento que decorreu no Manjar Marvila, em Lisboa, e contou com presença do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, do presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Leite, e do Adiministrador-delegado da Repsol Portuguesa, Armando Oliveira. A gala conta com a parceria da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e da Câmara Municipal de Santarém, reforçando o compromisso de posicionar a região como um destino gastronómico de excelência.

Pedro Machado realçou duas forças fundamentais: crescer em valor e crescer em equilíbrio. “Crescer em valor permite captar e distribuir riqueza, desenvolvendo o território, e Santarém é um exemplo maior, com a gastronomia em destaque. O potencial de crescimento só pode existir com criatividade e trabalho, que são características do Guia Repsol. Crescer em equilíbrio permite que o território tire partido dos seus recursos, percebendo as dinâmicas associadas, reforçando a atractividade e a competitividade. Crescer com valor e equilíbrio faz com que Portugal continue a ser conhecido como um país hospitaleiro, muito graças ao seu principal activo, as pessoas”, disse.

José Manuel Santos sublinhou que “a escolha de Santarém como local de acolhimento da Gala do Guia Repsol Portugal é elucidativa do dinamismo e da projecção turística e gastronómica que a cidade e o Ribatejo têm apresentado nos últimos anos. Para a Entidade Regional de Turismo esta distinção enche-nos de enorme orgulho e confere ainda maior responsabilidade no trabalho de promoção e de valorização da cultura e da identidade gastronómica da Região”, vincou.

João Leite destacou que “este evento, não poderia ter lugar senão na Capital Nacional da Gastronomia Portuguesa. A escolha de Santarém para acolher a Gala do Guia Repsol Portugal reflecte o resultado de uma estratégia concertada e de um trabalho contínuo na valorização e promoção da nossa gastronomia e dos produtos endógenos regionais. Este empenho tem consolidado Santarém como uma referência incontornável no cenário gastronómico nacional, tornando este o momento ideal para anunciar um evento de tamanha relevância. Trata-se de uma oportunidade ímpar para impulsionar a projecção turística de Santarém, destacando a excelência da nossa gastronomia, o talento dos nossos profissionais e o esforço que temos desenvolvido para promover, tanto a nível nacional como internacional, os nossos produtos locais, vinhos e toda a cadeia de valor que sustenta esta identidade gastronómica única”, afirmou o presidente da autarquia.

Nesta primeira gala será reconhecido o trabalho de mais de 250 restaurantes entre Sóis e Recomendados, reforçando o papel da gastronomia como motor de desenvolvimento nacional. Será também desvendado o Sol Sustentável do país, uma distinção que valoriza os restaurantes que se destacam pelo seu compromisso ambiental e pela utilização de produtos locais e práticas sustentáveis.