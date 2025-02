PetMaxi celebra dez anos de inovação e compromisso com a nutrição animal

A PetMaxi, empresa portuguesa dedicada à produção de alimentos para cães e gatos, está a celebrar dez anos de existência.

Em 10 anos, a marca transformou-se numa referência nacional e internacional, com crescimento sustentado e exportação de 50% da sua produção para mais de 40 países.

Com sede em Ferreira do Zêzere, a empresa assumiu um forte compromisso com a inovação e sustentabilidade, tendo investido fortemente em tecnologia e qualidade. Foi pioneira na introdução de ingredientes inovadores nos seus produtos, como ovo fresco e a proteína de insecto, e na primeira gama sem cereais produzida em Portugal.

O administrador, Luis Guilherme, a propósito do aniversário da empresa, refere que o objectivo é a expansão global e o aumento da capacidade produtiva, com investimentos em infraestrutura a decorrer.