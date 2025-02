Rosa Interiores faz trabalhos por medida e montagens em todo o país

A Rosa Interiores, em Amiais de Baixo, fabrica cozinhas, roupeiros, portas interiores, móveis de casa de banho e chão flutuante. Trabalha apenas por medida e efectua a montagem no local pretendido.

A par da produção manual, a carpintaria utiliza tecnologia avançada, que permite que os projectos vão directamente do computador para as máquinas de produção que executam praticamente todo o trabalho, com o auxílio dos trabalhadores.

A Rosa Interiores foi fundada por Filipe Rosa, desde sempre ligado ao sector. “Desde novo trabalhei com o meu pai na área das madeiras. Em 2008 abri a empresa, apenas com comercialização e montagem de cozinhas e roupeiros, numa loja em Torres Novas. Em 2011 passei a empresa para as instalações actuais.

A empresa ganhou maior impulso a partir de 2014 e desde essa altura tem vindo crescer e a chegar a mais clientes. “Trabalhamos em todo o país, sendo a nossa área mais forte, a zona centro. Também vendemos e exportamos para França”, explica o sócio-gerente.

Melhor qualidade, quer a nível de materiais, atendimento e cumprimento de prazos, a par de uma boa relação preço/qualidade, são os factores diferenciadores da empresa.

Com uma equipa de 27 profissionais, a Rosa Interiores funciona de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00, e aos sábados das 08h00 às 12h00.